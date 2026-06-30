Explosionsgefahr nach Brand in Ettlingen – Gebiet evakuiert
Mehrere Gasflaschen heizen sich nach einem Brand im Kreis Karlsruhe gefährlich auf – die Feuerwehr kühlt die Flaschen, aber Anlieger in einem 200-Meter-Radius müssen ihre Häuser verlassen.
Ettlingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in Ettlingen im Landkreis Karlsruhe droht Explosionsgefahr, weil sich Gasflaschen unkontrolliert aufgeheizt haben. Ein Bereich im Umkreis von 200 Meter rund um den Brand wurde deswegen am Abend evakuiert, teilte die Feuerwehr mit. Gegenwärtig versuchten die Einsatzkräfte, die Gasflaschen zu kühlen.
Der Brand sei in einem alten Fabrikgebäude bei Abbrucharbeiten ausgebrochen. Warum das passierte, ist noch unklar. Der Brand selbst konnte zwar schnell gelöscht werden, die Gasflaschen stellten aber weiterhin eine Gefahr dar, hieß es. Deswegen sei über die Warn-App Nina eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben worden, das Gebiet rund um den Brandort im Ettlinger Gewerbepark zu meiden.