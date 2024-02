Poseck dankt Einsatzkräften in Hadamar

Hadamar (dpa/lhe) - Nach einer Verpuffung mit dem Einsturz eines Einfamilienhauses in Hadamar hat Innenminister Roman Poseck (CDU) den Einsatzkräften seinen Dank ausgesprochen. Ursache für die Verpuffung war ein Leck an einem Gastank gewesen, das am Montagmorgen bei Wartungsarbeiten entstanden war; ein Mensch wurde schwer verletzt.

«Die Leistung der Einsatzkräfte ist äußerst beeindruckend. Ich danke allen, die sich hier engagieren. Die verschiedenen Einsatzkräfte arbeiten rund um die Uhr und Hand in Hand zusammen», sagte Poseck bei einem Besuch in Hadamar (Landkreis Limburg-Weilburg). Die meisten Einsatzkräfte seien Ehrenamtler, die das gewissermaßen in ihrer Freizeit machten und sich dabei auch selbst Gefahren aussetzen, sagte der Minister. «Und das ist auch eine ganz große Leistung hier vor Ort von allen, die beteiligt sind.»

Der Einsatz zeige zudem, dass die Kräfte des Brand- und Katastrophenschutzes im Landkreis Limburg-Weilburg sehr gut aufgestellt seien. Poseck wünschte dem Schwerverletzten eine baldige Genesung und den vielen betroffenen Menschen, dass der Einsatz möglichst bald zu einem guten Ende kommen werde.

Das Leck war am Montagmorgen bei Wartungsarbeiten an dem Gastank gemeldet worden. Das Gebiet im Umkreis von rund 300 Metern um das betroffene Firmengelände im Stadtteil Niederzeuzheim wurde gesperrt und evakuiert. Dort sind etwa 560 Anwohner gemeldet, etwa 20 von ihnen mussten die Nacht in Mehrzweckhallen verbringen.