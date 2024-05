Extremer Starkregen und Hagel in Hessen möglich

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen steigt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ab Donnerstagnachmittag die Unwettergefahr. Es komme vermehrt zu starken Gewittern mit Hagel und Starkregen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit, teilte der DWD am Donnerstagvormittag mit. Die Unwetterfront zieht von Süden in Richtung Norden.