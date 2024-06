Unwetter mit Gewittern in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Weiterhin bleibt Hessen im Griff des ungemütlichen Wetters. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete, müssen sich die Hessen auch am Dienstag auf Schauer und Gewitter mit Starkregen einstellen. Lokale Unwetter bringen zudem Hagel mit. Vereinzelt sind laut dem DWD auch Orkanböen möglich. Dabei werden Höchsttemperaturen zwischen 23 und 29 Grad erwartet. In der Nacht zum Mittwoch wird es stark bewölkt und regnerisch sein. Dabei kühlt es auf 16 bis 11 Grad ab.

Am Mittwoch ändert sich laut den Meteorologen an den Begebenheiten nicht viel. Es bleibt wolkig bis bewölkt. Vormittags wird in einigen Gegenden Regen erwartet. Im Süden und Osten prognostiziert der DWD zudem einzelne Gewitter. Am Nachmittag regnet es nur noch vereinzelt, es gibt mäßigen Wind aus Nordosten bei Höchsttemperaturen von 21 bis 27 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bewölkt aber trocken. Die Temperaturen kühlen auf 14 bis 10 Grad ab.