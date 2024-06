Mögliche Unwetter: EM-Fanzone zunächst geöffnet

Offenbach (dpa/lhe) - Trotz möglicher Unwetter hat die Fanmeile zur Fußball-EM am Frankfurter Mainufer zunächst geöffnet. «Wir sehen zum jetzigen Zeitpunkt keine problematische Lage», sagte Thomas Feda, Geschäftsführer der Frankfurter Tourismus+Congress GmbH. Die Feuerwehr sei im Austausch mit Experten des Deutschen Wetterdienstes. Am späten Nachmittag werde man sich noch einmal zusammensetzen, um die Lage neu einzuschätzen. Sollten sich Unwetter anbahnen, werde die Fanzone geschlossen - entweder vorübergehend oder für den gesamten restlichen Tag.

Unter anderem in Köln, Düsseldorf und Dortmund waren am Dienstag öffentlichen Fan- und Public-Viewing-Bereiche wegen möglicher Unwetter geschlossen worden. Am Dienstag wird kein Spiel um 15.00 Uhr ausgetragen. Am Abend steigen dann die Partien Türkei gegen Georgien (18.00 Uhr/Dortmund) und Portugal gegen Tschechiens (21.00 Uhr/Leipzig).

Feuchtwarme Luftmassen dürften in den kommenden Tagen vielerorts für reichlich Blitze und Donner in Deutschland sorgen. Vor allem am Dienstag könnte es in der Mitte ungemütlich werden.

Die Wetteraussichten für den Dienstag sahen zunächst alles andere als gut aus. So erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellenweise Gewitter mit Starkregen und großkörnigem Hagel in Hessen. Auch vereinzelte Orkanböen seien nicht ausgeschlossen, teilte der DWD am Vormittag in Offenbach mit. Der DWD sprach von einer bevorstehenden Schwergewitterlage, Unwetter seien wahrscheinlich. Die Gewitter ziehen demnach von Westen her auf und können bis in die Nacht auf Mittwoch anhalten.