Schwere Gewitter mit Hagel und Starkregen erwartet

Offenbach (dpa) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heute schwere Unwetter, insbesondere im Westen und in der Mitte Deutschlands. Ab dem späten Vormittag sollen sich einzelne kräftige Gewitter entwickeln. Gegen Abend werden auch im Osten Unwetter erwartet.

Örtlich muss mit größeren Hagelkörnern, starken Sturm- oder Orkanböen sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter gerechnet werden. Im Westen und in der Mitte sind laut den Meteorologen auch vereinzelte Tornados nicht ausgeschlossen.

Schon wieder drohen Unwetter in Baden-Württemberg. Schwere Gewitter mit Orkanböen, Starkregen und Hagel - was erwartet uns im Südwesten?

In vielen Teilen Deutschlands flutet Starkregen Straßen und Keller. Die Bahn berichtet von Einschränkungen. In der Nacht werden weiter Hagel und schwere Sturmböen erwartet.

Nach der Hitze der vergangenen Tage drohen ab Dienstagabend in Baden-Württemberg Gewitter mit Starkregen, Hagel und teils heftigen Sturmböen. Zwar wird es dadurch erstmal kühler, teils aber auch gefährlich.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen von Frankreich her erneut kräftige Gewitter mit stürmischen Böen, Hagel und Starkregen in den Südwesten.