Fabian Hambüchen ist ein «Chips-Suchti»

Köln (dpa) - Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen hat eine Schwäche für Chips. Der 36-Jährige bezeichnet sich sogar offen als «Chips-Suchti». «Wenn ich meine Frau nicht hätte, dann wäre jede Woche eine Tüte Chips auf jeden Fall mit dabei», berichtete er über sein Einkaufverhalten in Supermärkten. Einmal sei seine Frau mit einer Freundin zwei Wochen in Kanada gewesen - und habe nach ihrer Rückkehr drei Tüten im Müll gefunden. «Das war nicht clever gemacht», sagte Hambüchen rückblickend über den Fauxpas.

Hambüchen wurde am Dienstag selbst mit sehr unterschiedlichen Einkaufsverhalten konfrontiert. An einer Supermarkt-Kasse in einer Netto-Filiale in Köln sprang er als Kassierer ein und bediente Kunden - für den guten Zweck. Netto und die «Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.» sammeln derzeit Geld für Hochwasserbetroffene. Hambüchen sollte nicht nur kassieren, sondern auch dazu zu ermutigen, den zu zahlenden Betrag aufzurunden und damit zu spenden.