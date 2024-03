Kassierer vertreibt Räuber mit Pistole nach Gerangel

Elz (dpa/lhe) - Ein Kassierer in einem Supermarkt in Elz (Landkreis Limburg-Weilburg) hat nach einem Gerangel einen Räuber in die Flucht geschlagen. Der bislang unbekannte Täter habe den Mitarbeiter beim Bezahlen eines Getränks kurz vor Ladenschluss am späten Donnerstagabend plötzlich mit einer Pistole bedroht und das Geld aus seiner Kasse gefordert, teilte die Polizei mit. Doch anstatt auf die Forderung des Räubers einzugehen, klappte der Mitarbeiter die Kasse zu und vertrieb ihn nach einer kurzen Rangelei, wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte. Dabei erlitt er eine leichte Schürfwunde.