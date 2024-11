Bäcker-Lieferant überfallen und beraubt

Hünfelden (dpa/lhe) - An einer Bäckerei-Filiale in Hünfelden im Landkreis Limburg-Weilburg ist ein Lieferant überfallen worden. Der dunkel gekleidete und maskierte Täter habe den Mann mit einer Waffe bedroht und Geld in bislang unbekannter Höhe erbeutet, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Verletzt wurde niemand, der Räuber floh zu Fuß. Von ihm fehlte nach der Tat am frühen Morgen zunächst jede Spur. Die Polizei hofft nun auf die Hinweise von Zeugen.