Darmstadt (dpa/lhe) - Ein maskierter Täter hat in der Nacht zu Dienstag eine Gaststätte in Darmstadt überfallen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, bedrohte der Mann eine Angestellte mit einer Schusswaffe und flüchtete im Anschluss mit seiner Beute im Wert von mehreren hundert Euro zu Fuß. Die Angestellte blieb unverletzt.