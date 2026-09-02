Beziehungsaus

Fabian Hambüchen von Partnerin getrennt

«Auch wenn es schmerzhaft ist»: Turnstar Hambüchen und seine Partnerin Viktoria gehen getrennte Wege. Ihre Zukunftsvorstellungen driften zu weit auseinander.

Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria gaben in der «Bunten» ihre Trennung bekannt. (Archivbild) Foto: Thomas Frey/dpa
Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria gaben in der «Bunten» ihre Trennung bekannt. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria haben sich getrennt. «Die Zeit nach meinem Karriereende war sehr turbulent, intensiv und abwechslungsreich. Ich musste in dieser Zeit herausfinden, welcher Weg der richtige für mich ist. Jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich weiß, wie ich meine Zukunft gestalten werde», sagte der 38-Jährige der Zeitschrift «Bunte». «Und da haben Vicky und ich gemerkt, dass es auf diesem Weg gemeinsam nicht weitergehen kann.» Das Management bestätigte den Bericht.

Viktoria sagte der «Bunten»: «Wir haben gemerkt, dass unsere Zukunftsvorstellungen weit voneinander abweichen. Da ist eine Trennung die vernünftigste Lösung. Auch wenn es schmerzhaft ist.»

Das Paar hatte 2022 geheiratet und sich auf einem Standesamt in Hessen das Ja-Wort gegeben.

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