Fabian Hambüchen von Partnerin getrennt

Berlin (dpa) - Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria haben sich getrennt. «Die Zeit nach meinem Karriereende war sehr turbulent, intensiv und abwechslungsreich. Ich musste in dieser Zeit herausfinden, welcher Weg der richtige für mich ist. Jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich weiß, wie ich meine Zukunft gestalten werde», sagte der 38-Jährige der Zeitschrift «Bunte». «Und da haben Vicky und ich gemerkt, dass es auf diesem Weg gemeinsam nicht weitergehen kann.» Das Management bestätigte den Bericht.