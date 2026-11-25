Fachtagung zum Crackkonsum in deutschen Städten
In vielen deutschen Städten gibt es ein Problem mit Crack. Um die aktuellen Herausforderungen und mögliche Lösungen geht es auf einer Fachkonferenz in Frankfurt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Crack ist in vielen deutschen Großstädten ein drängendes Thema. Mit den Herausforderungen für Konsumierende, Kommunen und für die Drogenhilfen beschäftigen sich Expertinnen und Experten an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) auf einer Fachtagung in Frankfurt.
Dabei soll es unter anderem um folgende Fragen gehen: Was macht die Droge so gefährlich und gleichzeitig attraktiv für Konsumierende? Wie wirkt sich Crack auf die Kommunen aus? Was kann man aus anderen Ländern wie beispielsweise der Schweiz lernen? Mit dabei sind Fachleute aus der Wissenschaft und der Praxis.
Crack ist vermischtes, aufgekochtes Kokain, das man rauchen kann - und das extrem schnell aufputscht. Auch weil die Droge schnell süchtig macht, gilt sie als besonders gefährlich.