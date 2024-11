Fachtagung zum Kulturerbe: Fahrplan für Zukunft notwendig

Kassel (dpa/lhe) - Invasive Arten, Dürre, Starkregen: Der Klimawandel bedroht auch kulturelle Güter. Mit dem Erhalt von Denkmälern, historischen Gärten, Archiven, Museen und Co. haben sich in Kassel rund 100 Experten aus Wissenschaft und Praxis bei einer zweitägigen Fachtagung beschäftigt. «Das kulturelle Erbe steht vor großen Herausforderungen», sagte Hessens Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels (SPD) am Rande der Veranstaltung.