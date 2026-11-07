Fachwerkhaus und Scheune brennen - Bewohner retten sich

Brombachtal (dpa/lhe) - Im Odenwald haben ein Wohnhaus und eine angrenzende Scheune gebrannt. Das rund 100 Jahre alte Fachwerkhaus in Brombachtal sei vollständig niedergebrannt, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen. Die Bewohner konnten sich demnach selbstständig kurz vor Mitternacht aus dem Gebäude retten und blieben unverletzt.