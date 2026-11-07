Ursache unklar

Fachwerkhaus und Scheune brennen - Bewohner retten sich

Die Feuerwehr wird um kurz vor Mitternacht zu einem Brand im Odenwaldkreis gerufen. Gleich zwei Gebäude brennen beim Eintreffen der Einsatzkräfte.

Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt, wie die Einsatzkräfte berichteten. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt, wie die Einsatzkräfte berichteten. (Symbolbild)

Brombachtal (dpa/lhe) - Im Odenwald haben ein Wohnhaus und eine angrenzende Scheune gebrannt. Das rund 100 Jahre alte Fachwerkhaus in Brombachtal sei vollständig niedergebrannt, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen. Die Bewohner konnten sich demnach selbstständig kurz vor Mitternacht aus dem Gebäude retten und blieben unverletzt. 

Wie hoch der entstandene Schaden ist und wie es zu dem Feuer am späten Freitagabend kommen konnte, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Bewohner seien zunächst bei Freunden untergekommen.

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