Im Nordwesten von Hessen

Großbrand: Haus unbewohnbar, Hunderttausende Euro Schaden

Das Haus ist unbewohnbar, der Schaden hoch: Doch die Bewohner entkommen dem Brand rechtzeitig. Die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr war lange im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Feuerwehr war lange im Einsatz. (Symbolbild)

Breidenbach (dpa/lhe) - Ein Großbrand hat in Breidenbach im Landkreis Marburg-Biedenkopf einen Schaden von schätzungsweise mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Zeugen meldeten mitten in der Nacht einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, stand das Gebäude bereits komplett in Flammen, wie die Polizei mitteilte. 

Wegen statischer Schäden ist das Gebäude derzeit gesperrt. Die Bewohner hatten das Haus nach derzeitigem Ermittlungsstand eigenständig und unverletzt verlassen, bevor das Feuer auf das gesamte Gebäude übergriff. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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