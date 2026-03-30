Großbrand: Haus unbewohnbar, Hunderttausende Euro Schaden
Das Haus ist unbewohnbar, der Schaden hoch: Doch die Bewohner entkommen dem Brand rechtzeitig. Die Polizei ermittelt.
Breidenbach (dpa/lhe) - Ein Großbrand hat in Breidenbach im Landkreis Marburg-Biedenkopf einen Schaden von schätzungsweise mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Zeugen meldeten mitten in der Nacht einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, stand das Gebäude bereits komplett in Flammen, wie die Polizei mitteilte.
Wegen statischer Schäden ist das Gebäude derzeit gesperrt. Die Bewohner hatten das Haus nach derzeitigem Ermittlungsstand eigenständig und unverletzt verlassen, bevor das Feuer auf das gesamte Gebäude übergriff. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.