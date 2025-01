Faeser kritisiert Bayern-Behörden nach Messerangriff

Berlin (dpa) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat nach dem tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg die Behörden in Bayern kritisiert. Diese müssten erklären, warum der Täter trotz mehrfacher Gewaltdelikte noch auf freiem Fuß gewesen sei, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. «Offenbar sind in Bayern dort auch einige Dinge schiefgelaufen», fügte sie hinzu.