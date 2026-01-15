Verkehr

Fahrbahn-Sperrung auf der A3 bei Wiesbaden

Unfallschäden müssen beseitigt werden. Das ist am Abend geplant. Es gibt jedoch keine Vollsperrung.

Einige Fahrstreifen der Autobahn 3 werden gesperrt. Foto: Friso Gentsch/dpa
Einige Fahrstreifen der Autobahn 3 werden gesperrt.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
13 Verletzte bei Unfall – Autobahn 3 stundenlang gesperrt
Bei Wiesbaden

13 Verletzte bei Unfall – Autobahn 3 stundenlang gesperrt

Ein Autofahrer kommt auf der A3 ins Schleudern - mit gravierenden Folgen: In den Unfall werden insgesamt acht Fahrzeuge verwickelt. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt.

11.11.2025

Sperrung auf Autobahn 6 am Abend
Walldorf

Sperrung auf Autobahn 6 am Abend

Wegen Sanierungsarbeiten kommt es am Abend zu einer Streckensperrung auf der Autobahn 6. So kommen Autofahrer trotzdem an ihr Ziel.

05.06.2025

Verkehr auf A5 rollt wieder - Sperrung aufgehoben
Unfall bei Achern

Verkehr auf A5 rollt wieder - Sperrung aufgehoben

Bei Achern kommt es zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Nach einer längeren Vollsperrung der Autobahn Richtung Süden rollt der Verkehr am Abend wieder.

23.05.2025

Sperrung der A45 nach Lkw-Unfall aufgehoben
Ranstadt

Sperrung der A45 nach Lkw-Unfall aufgehoben

Ein Lastwagen rutscht eine Böschung neben der Autobahn hinab. Die Bergung gestaltet sich schwierig - und hat Folgen für Autofahrerinnen und Autofahrer.

23.11.2024

Schwerer Unfall auf der A5 - Autobahn bis in den Abend gesperrt
Blaulicht

Schwerer Unfall auf der A5 - Autobahn bis in den Abend gesperrt

Aktuell Vollsperrung ab der Anschlussstelle Dossenheim in Richtung Heidelberg.

30.01.2024