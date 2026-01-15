Verkehr Fahrbahn-Sperrung auf der A3 bei Wiesbaden Unfallschäden müssen beseitigt werden. Das ist am Abend geplant. Es gibt jedoch keine Vollsperrung. 15.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Friso Gentsch/dpa Einige Fahrstreifen der Autobahn 3 werden gesperrt. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Bei Wiesbaden 13 Verletzte bei Unfall – Autobahn 3 stundenlang gesperrt Ein Autofahrer kommt auf der A3 ins Schleudern - mit gravierenden Folgen: In den Unfall werden insgesamt acht Fahrzeuge verwickelt. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. 11.11.2025 Walldorf Sperrung auf Autobahn 6 am Abend Wegen Sanierungsarbeiten kommt es am Abend zu einer Streckensperrung auf der Autobahn 6. So kommen Autofahrer trotzdem an ihr Ziel. 05.06.2025 Unfall bei Achern Verkehr auf A5 rollt wieder - Sperrung aufgehoben Bei Achern kommt es zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Nach einer längeren Vollsperrung der Autobahn Richtung Süden rollt der Verkehr am Abend wieder. 23.05.2025 Ranstadt Sperrung der A45 nach Lkw-Unfall aufgehoben Ein Lastwagen rutscht eine Böschung neben der Autobahn hinab. Die Bergung gestaltet sich schwierig - und hat Folgen für Autofahrerinnen und Autofahrer. 23.11.2024 Blaulicht Schwerer Unfall auf der A5 - Autobahn bis in den Abend gesperrt Aktuell Vollsperrung ab der Anschlussstelle Dossenheim in Richtung Heidelberg. 30.01.2024