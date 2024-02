Fahrer fährt Polizei davon und baut Unfall: schwer verletzt

Leun (dpa/lhe) - Ein 27-jähriger Autofahrer hat vermutlich auf der Flucht vor einer Polizeistreife im mittelhessischen Leun einen Unfall verursacht und sich schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Beamten den Mann am frühen Samstagabend bei Ehringshausen im Lahn-Dill-Kreis anhalten wollen. Stattdessen habe der Autofahrer jedoch Gas gegeben und sei davongerast. Die Streife verlor den Wagen zunächst aus den Augen. Bei der weiteren Fahndung entdeckten die Polizisten das Auto, mit dem der Fahrer unterdessen einen Unfall hatte, in Leun.