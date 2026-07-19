Fahrer nach Club-Abholung in Frankfurt brutal attackiert
Eigentlich soll ein 36-Jähriger nur vier Männer an ihr Ziel fahren. Stattdessen endet die Nacht für ihn im Krankenhaus – mit schweren Verletzungen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vier Männer sollen einen Fahrer eines Fahrdienstleisters in Frankfurt am Main schwer verletzt und ausgeraubt haben. Nachdem der 36-Jährige die Verdächtigen in der Nacht zum Sonntag an ihr Ziel in Sachsenhausen gebracht hatte, sollen sie ihn aus dem Auto gezerrt und auf ihn eingeschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Schließlich raubten die Unbekannten ihm sein Bargeld und flüchteten. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Schon während der Fahrt sollen sich die Beteiligten laut Mitteilung gestritten haben. Grund sei das Verhalten der vier Männer gewesen. Der Fahrer hatte sie an einem Club am Flughafen abgeholt. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.