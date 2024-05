Fahrerflucht nach Unfall mit lebensgefährlich Verletztem

Kassel (dpa/lhe) - Ein 37-jähriger Fußgänger ist am Samstagabend lebensgefährlich von einem Auto verletzt worden. Der Autofahrer sei nach dem Unfall geflüchtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fußgänger sei im Stadtteil Kassel-Oberzwehren seinem Hund nach- und vor das Auto gelaufen. Laut Zeugenaussagen ist der 37-Jährige nach dem Zusammenprall durch die Luft geschleudert worden und verletzt auf der Straße liegen geblieben. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.