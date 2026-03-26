Albstadt

Fahrerloses Auto in Bäumen entdeckt – Fahrer flüchtig

Ein Auto hängt verlassen in den Bäumen – aber vom Fahrer fehlt jede Spur. Was steckt hinter dem rätselhaften Zwischenfall auf dem Feldweg bei Albstadt?

Die Feuerwehr hat ein Auto geborgen, das drohte einen Hang hinunterzustürzen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Feuerwehr hat ein Auto geborgen, das drohte einen Hang hinunterzustürzen. (Symbolbild)

Albstadt (dpa/lsw) - Ein fahrerloses Auto ist in Albstadt (Schwäbische Alb) in Bäumen hängend entdeckt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war es von einem Feldweg abgekommen und in den Bäumen auf einem Hang gelandet. Vom Fahrer fehlte allerdings jede Spur.

Ein Spaziergänger habe nach dem kuriosen Anblick den Notruf verständigt, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug an dem abschüssigen Gelände ab. Es wurde aufwendig geborgen und mittels einer Winde auf den Feldweg gezogen. Weshalb das Auto von der Straße abkam und wer gefahren war, werde derzeit ermittelt.

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