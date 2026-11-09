Zwei Männer gefasst

Fahrgäste würgen Taxifahrer bis zur Atemnot

Ein Taxifahrer hat nachts zwei Männer an Bord, als er plötzlich von ihnen angegriffen wird. Noch während der Attacke setzt er einen Notruf ab.

In Mannheim griffen zwei Männer einen Taxifahrer an und verletzten ihn schwer. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
In Mannheim griffen zwei Männer einen Taxifahrer an und verletzten ihn schwer. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Zwei Fahrgäste haben in Mannheim einen Taxifahrer angegriffen und schwer verletzt. Der 55-Jährige wurde den Angaben zufolge geschlagen und gewürgt, die beiden Angreifer wurden kurz darauf gefasst, wie die Polizei mitteilte

Die beiden Männer hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag bereits in dem Taxi gesessen, als der 32-Jährige auf dem Beifahrersitz dem Fahrer mehrfach mit der Faust auf die Brust schlug. Der 38-Jährige auf dem Rücksitz soll ihn anschließend in den Schwitzkasten genommen und gewürgt haben. Über die Taxizentrale gelang es dem Fahrer, die Polizei zu alarmieren. Er litt unter schwerer Atemnot und kam in eine Klinik. 

Die beiden mutmaßlichen Angreifer ergriffen zunächst die Flucht und versuchten den Angaben zufolge, mehrere Male ein weiteres Taxi über die Zentrale zu bestellen. Die angerückte Streife konnte die Männer unweit des Tatorts auffinden. Sie räumten ein, mit dem Taxifahrer in einen Streit geraten zu sein. Zudem konnte eine im Taxi zurückgelassene Tasche dem 32-jährigen Verdächtigen zugeordnet werden. Die Männer müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

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Mannheim: Fahrgäste verletzten Taxifahrer schwer
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Zwei Männer haben einen Taxifahrer in Mannheim angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei fand die Tatverdächtigen unweit des Tatorts.

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