Kreis Heilbronn

Fahrgast übergibt sich im Taxi und schlägt Fahrer

Nach einer Partynacht eskaliert eine Taxifahrt: Ein Mann übergibt sich im Auto, schlägt plötzlich zu und flüchtet – ohne zu zahlen.

Die Polizei sucht nach dem unbekannten Täter. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht nach dem unbekannten Täter. (Symbolbild)

Leingarten (dpa/lsw) - Ein bislang unbekannter Mann soll sich in einem Taxi in Leingarten (Kreis Heilbronn) erst übergeben und dann den Taxifahrer angegriffen haben. Anschließend habe er zu Fuß die Flucht ergriffen, ohne den Fahrpreis zu bezahlen, teilte die Polizei mit.

Demnach war der Täter an einer Party-Location in Heilbronn in das Taxi gestiegen und hatte sich nach Leingarten fahren lassen. Kurz vor dem angegebenen Ziel habe er um einen Stopp gebeten, da ihm übel geworden sei. Nachdem er sich teilweise noch im Fahrzeug übergeben hatte, stieg er aus und schlug dem Taxifahrer mehrfach gegen Kopf und Oberkörper, hieß es. Der 63-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nach dem Täter.

