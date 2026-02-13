Attacke in Frankfurt

Taxifahrer von Fahrgast gewürgt

Die beiden Männer geraten in Streit, der Fahrgast wird handgreiflich.

Bei einem Streit über die Bezahlung einer Taxifahrt wurde ein Mann handgreiflich. (Symbolbild) Foto: Frank Hammerschmidt/dpa
Bei einem Streit über die Bezahlung einer Taxifahrt wurde ein Mann handgreiflich. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Taxifahrer ist in Frankfurt von einem Fahrgast gewürgt und verletzt worden. Dem 68-Jährigen sei es gelungen, das Taxi zu verlassen, teilte die Polizei mit. Am Donnerstagabend waren die beiden Männer wegen der Bezahlung der Fahrt in Streit geraten. Dabei soll der auf der Rückbank sitzende, stark betrunkene Fahrgast den Fahrer von hinten gewürgt haben. Die Polizei nahm den 60-Jährigen fest. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.

