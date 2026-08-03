Fahrgast bedroht Taxifahrer mit Schusswaffe - SEK-Einsatz

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein Mann, der einen Taxifahrer mit einer Schusswaffe bedroht haben soll, hat den Einsatz eines Spezialkommandos (SEK) ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Taxifahrer den 23-Jährigen am Samstagmorgen von Stuttgart nach Ludwigsburg. Dort sei der Fahrgast ausgestiegen, ohne zu bezahlen. Der 34 Jahre alte Taxifahrer habe den Mann verfolgt, bis dieser in einem Wohnhaus verschwand. Wenig später sei der 23-Jährige wieder nach draußen gekommen und habe den Taxifahrer mit einer Schusswaffe bedroht. Der 34-Jährige flüchtete und wählte den Notruf.