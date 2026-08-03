Spezialkommando im Einsatz

Fahrgast bedroht Taxifahrer mit Schusswaffe - SEK-Einsatz

Ein 23-Jähriger steigt aus dem Taxi, ohne zu bezahlen. Als der Fahrer ihn verfolgt, verschwindet er in seiner Wohnung - und kommt mit einer Waffe zurück. Ein Spezialkommando der Polizei rückt an.

Ein Spezialkommando der Polizei nahm den Mann in seiner Wohnung fest. (Symbolfoto) Foto: Marius Becker/dpa
Ein Spezialkommando der Polizei nahm den Mann in seiner Wohnung fest. (Symbolfoto)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein Mann, der einen Taxifahrer mit einer Schusswaffe bedroht haben soll, hat den Einsatz eines Spezialkommandos (SEK) ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Taxifahrer den 23-Jährigen am Samstagmorgen von Stuttgart nach Ludwigsburg. Dort sei der Fahrgast ausgestiegen, ohne zu bezahlen. Der 34 Jahre alte Taxifahrer habe den Mann verfolgt, bis dieser in einem Wohnhaus verschwand. Wenig später sei der 23-Jährige wieder nach draußen gekommen und habe den Taxifahrer mit einer Schusswaffe bedroht. Der 34-Jährige flüchtete und wählte den Notruf. 

Mehrere Streifenwagen umstellten daraufhin das Wohnhaus, wie es hieß. Ein Spezialkommando verschaffte sich Zugang zu der Wohnung des 23-Jährigen und nahm ihn fest. Bei der Durchsuchung sei eine Schreckschusswaffe sichergestellt worden. Der Mann wurde wieder freigelassen, gegen ihn wird wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

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