Fahrgastverband fordert Gipfeltreffen wegen Bahn-Problemen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen «katastrophaler Zustände» beim öffentlichen Schienenverkehr fordert der Fahrgastverband Pro Bahn ein Gipfeltreffen im Bund und in Hessen. «So kann es nicht weitergehen», teilte der Landesverband am späten Donnerstagabend mit. Politik und Unternehmen müssten zu ihrer Verantwortung stehen. Auf dem Gipfel müssten Angaben zur personellen Ausstattung der Verkehrsunternehmen offen gelegt werden, um festlegen zu können, welche Verkehrsleistungen umsetzbar seien. Wichtig für die Fahrgäste sei ein stabiler und verlässlicher Fahrplan.

Dies zerstöre Vertrauen in den öffentlichen Verkehr sowie in Staat und Demokratie. Ohne Ergebnisse bei den Gipfeln würden Hohn, Spott und Häme weiter zunehmen. Der Verband fordert, Gipfel auch auf kommunaler Ebene abzuhalten. Denn auch bei Lokal- und Stadtbussen, Straßen- und U-Bahnen sei die Situation mittlerweile verheerend, heißt es in der Mitteilung.