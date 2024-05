Fahrgastverband beklagt Bahnnotstand in Hessen

Frankfurt (dpa/lhe) - Verspätungen, Ausfälle, Personalmangel, veraltete und überlastete Infrastruktur: Der Fahrgastverband Pro Bahn Hessen beklagt einen Bahnnotstand in Hessen und fordert ein umgehendes Handeln der Politik. Das öffentliche Verkehrswesen in Hessen sei in einem fast schon beängstigend schlechten Zustand, sagte der Landesvorsitzende Thomas Kraft am Freitag bei einer Online-Pressekonferenz.

In Hessen fehlten Fahrdienstleister. «Fast jeden Tag wird wieder irgendeine Strecke gesperrt», beklagte er. Bei der Kurhessenbahn beispielsweise fielen wegen des Mangels an Fahrpersonal immer wieder zahlreiche Züge aus. In Frankfurt könne die Deutsche Bahn die Fahrdienstleitung derzeit nicht mehr in vollem Umfang gewährleisten und dünne die Regionalbahnfahrten zwischen Marburg/Gießen und Frankfurt in den Abendstunden aus. Man brauche dringend Investitionen in Personal und Infrastruktur. Das Verkehrsmittel Bahn sei unzuverlässig und daher bei der Bevölkerung inzwischen nicht mehr akzeptiert. Das müsse sich ändern.