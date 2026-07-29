Verkehrsunfall

Fahrrad von Bahn erfasst - 13-Jähriger springt ins Gebüsch

An einem unbeschrankten Bahnübergang übersieht ein Jugendlicher die Stadtbahn. Sein Fahrrad wird erfasst, er selbst kann sich gerade noch rechtzeitig retten.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und sucht Zeugen. (Archivbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und sucht Zeugen. (Archivbild)

Gerlingen (dpa/lsw) - Das Fahrrad eines 13-Jährigen ist an einem Bahnübergang im Kreis Ludwigsburg von einer Stadtbahn erfasst und mitgeschleift worden. Der Jugendliche selbst habe sich durch einen Sprung ins Gebüsch gerettet und sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. 

Aus bislang unbekannter Ursache hatte der 13-Jährige das orangefarbene Blinklicht an dem unbeschrankten Bahnübergang in Gerlingen missachtet. Der Zugführer habe zwar eine Gefahrenbremsung eingeleitet, das Fahrrad sei aber trotzdem vom Zug der Linie U6 erfasst und rund 14 Meter weit mitgeschleift worden. Laut Polizei saßen in der Bahn zwischen 60 und 80 Fahrgäste. Sie blieben demnach unverletzt und konnten den Zug an der nächsten Haltestelle verlassen. 

Polizei sucht nach Zeugen

Die Bahnstrecke und die Kreuzung waren für die Unfallaufnahme gesperrt. Größere Verkehrsbehinderungen habe es nicht gegeben, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe laufen. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

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