Fahrradfahrer bei Unfall tödlich verletzt
Tragödie in Bensheim: Ein 77-Jähriger stirbt nach Kollision mit einem Postauto. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.
Bensheim (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Postfahrzeug ist im südhessischen Bensheim ein 77 Jahre alter Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war in einem Kreuzungsbereich mit dem von rechts kommenden Auto einer 41-jährigen Fahrerin kollidiert, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Er wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, wo er aber kurz darauf starb. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.