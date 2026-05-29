Unfall auf Landstraße

Fahrradfahrerin stößt mit Transporter zusammen und stirbt

Eine 86-jährige Radfahrerin ist nach einem Unfall mit einem Kleintransporter an ihren schweren Verletzungen gestorben. Was bisher zum Hergang bekannt ist.

Die Frau wurde per Helikopter in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Frau wurde per Helikopter in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)

Grenzach-Wyhlen (dpa/lsw) - Eine 86 Jahre alte Radfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Frau war auf einem parallel zur Landstraße 139 verlaufenden Radweg unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie von dort auf die Landstraße ein und kollidierte mit dem Kleintransporter.

Der 58 Jahre alte Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Die Seniorin wurde vom Fahrrad geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Nach dem Vorfall am Donnerstag wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht und starb dort am frühen Morgen.

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