Rheinau

Frau nach Unfall mit Transporter gestorben

Nach einem Unfall mit einem Transporter stirbt eine Frau in einer Klinik. War der Fahrer schneller als erlaubt? Die Ermittlungen laufen.

Die Frau erlag ihren lebensgefährlichen Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Die Frau erlag ihren lebensgefährlichen Verletzungen. (Symbolbild)

Rheinau (dpa/lsw) - Nachdem eine Frau in Rheinau (Ortenaukreis) von einem Kleintransporter erfasst und lebensbedrohlich verletzt wurde, ist sie in einer Klinik an den Folgen des Unfalls gestorben. Die 37-Jährige wurde angefahren, als sie um ihr geparktes Auto lief, wie die Polizei mitteilte. Zuvor sei die Fußgängerin aus einer Bäckerei gekommen. Dann kam es zu dem Unfall. Es wird nun geprüft, ob der Fahrer des Transporters schneller unterwegs war, als die an der Unfallstelle erlaubten 30 Kilometer pro Stunde.

