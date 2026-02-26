Frau schwebt nach Unfall mit Transporter in Lebensgefahr
Obwohl sie dicht an ihrem Auto steht, wird eine Frau von einem Transporter erfasst und schwer verletzt. Die Polizei prüft nun einen schwerwiegenden Verdacht.
Rheinau (dpa/lsw) - Eine Frau ist in Rheinau (Ortenaukreis) von einem Kleintransporter erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Die 37-Jährige wurde angefahren, als sie um ihr geparktes Auto lief, wie die Polizei mitteilte. Obwohl sich die Frau den Angaben zufolge eng an ihren Wagen drückte, sei es zu dem Unfall gekommen.
Die Fußgängerin sei aus einer Bäckerei gekommen und habe zu ihrem Auto laufen wollen. Sie sei um ihr Fahrzeug herumgelaufen, als die Fahrbahn noch frei war. Die 37-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sie schwebte in Lebensgefahr.
Die Polizei prüft nun, ob der Fahrer des Transporters schneller unterwegs war, als die an der Unfallstelle erlaubten 30 Kilometer pro Stunde.