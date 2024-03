Unfall in Birkenau: Fußgänger schwebt in Lebensgefahr

Schwerer Unfall auf der L3408 im Birkenauer Ortsteil Reisen: Am Freitagmorgen gegen 3.45 Uhr fuhr ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Auto von der B38 kommende Richtung Reisen. Ein 45 Jahre alter Mann überquerte die Fahrbahn und wurde von dem Auto erfasst. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, wurde der Mann schwer verletzt und schwebt derzeit in Lebensgefahr. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Strecke musste während der Rettungsmaßnahmen bis in den Morgen hinein voll gesperrt werden. Vor Ort waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Straßenmeisterei eingebunden.