Nach Unfall in Birkenau: Fußgänger gestorben

Es ist eine traurige Nachricht, die die Polizei in der Nacht zu Freitag öffentlich machte: Der Fußgänger, der am frühen Donnerstagmorgen in Birkenau eine Straße überqueren wollte und dabei von einem Auto erfasst wurde, ist tot. Der 45 Jahre alte Mann starb noch am selben Tag im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.