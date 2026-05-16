Unfall bei Spurwechsel

Fahrstreifenwechsel auf A6 endet mit drei Leichtverletzten

Nach einem Fahrspurwechsel auf der A6 bei Mannheim stoßen zwei Autos zusammen. Drei Menschen werden leicht verletzt. Zwei Kinder kommen mit dem Schrecken davon.

Rettungskräfte stehen an der Unfallstelle. Foto: René Priebe/dpa
Rettungskräfte stehen an der Unfallstelle.

Mannheim (dpa) - Wegen eines missglückten Wechsels der Fahrspur auf der Autobahn 6 bei Mannheim haben sich am Vormittag zwei Autos gerammt; drei Menschen sind leicht verletzt worden. Zwei in einem der Wagen sitzende sechs Jahre alte Kinder kamen mit dem Schrecken davon, wie die Polizei weiter berichtete. 

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Den Angaben zufolge hatte zuvor eine 41-Jährige mit den Kindern im Auto den Fahrstreifen nach rechts wechseln wollen und dabei einen im toten Winkel neben ihr fahrenden Wagen übersehen. Der Fahrer dieses Wagens wich aus, prallt gegen die Leitplanke und kippte mit dem Auto um. Der 66 Jahre alte Fahrer und sein Mitfahrer wurden leicht verletzt, ebenso wie die 41-Jährige. 

Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 60.000 Euro. Es kam zu einem Rückstau von etwa fünf Kilometern, bevor die Fahrbahnen in Richtung Darmstadt wieder freigegeben wurden.

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