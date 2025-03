Mannheim: Teurer Blechschaden durch Fahrstreifenwechsel

Mannheim. Ein missglückter Fahrstreifenwechsel hat in Mannheim zu einem Unfall mit 11.000 Euro Sachschaden geführt. Wie die Polizei berichtet, fuhr am Dienstagmorgen ein 22-jähriger Iveco-Fahrer auf der rechten Spur die Lange Rötterstraße in Richtung Alter Meßplatz entlang. Ein 26-jähriger Ford-Fahrer nutze derweil den linken Fahrstreifen. Beide wollten jedoch nach rechts auf die Mittelstraße abbiegen und wechselten hierbei ihre jeweilige Fahrspur, wobei die Fahrzeuge seitlich miteinander kollidierten. Die Fahrer der Unfallautos wurden nicht verletzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen. (heh)