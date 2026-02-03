Fahrzeug brennt auf A8 – mehrere Kilometer Stau

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn 8 ist die Strecke zwischen dem Kreuz Stuttgart und Leonberg Ost gesperrt worden. Für eine kurze Zeit habe es eine Vollsperrung gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Inzwischen seien noch zwei Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr werde an dem Brandfahrzeug vorbeigeleitet. Die Bergungsarbeiten dauern an. Es bildete sich erheblicher Stau auf mehreren Kilometern. Ursache und Hergang waren zunächst unklar.