Verkehr

Fahrzeug brennt auf A8 – mehrere Kilometer Stau

Autofahrer müssen in Richtung Karlsruhe Geduld aufbringen: Zwischen Stuttgart und Leonberg ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Es gibt viel Stau.

Nach einem Fahrzeugbrand kommt es auf de A8 zu Stau. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Nach einem Fahrzeugbrand kommt es auf de A8 zu Stau. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn 8 ist die Strecke zwischen dem Kreuz Stuttgart und Leonberg Ost gesperrt worden. Für eine kurze Zeit habe es eine Vollsperrung gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Inzwischen seien noch zwei Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr werde an dem Brandfahrzeug vorbeigeleitet. Die Bergungsarbeiten dauern an. Es bildete sich erheblicher Stau auf mehreren Kilometern. Ursache und Hergang waren zunächst unklar.

