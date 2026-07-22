Fahrzeugbrand auf A3 - Nur Standstreifen befahrbar
Ein Unfall auf der A3 Richtung Köln beschädigt den Asphalt und sorgt für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei spricht von mehr als 30.000 Euro Schaden. Wann die Strecke wieder frei ist, bleibt unklar.
Obertshausen (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 3 sind nach einem Fahrzeugbrand bei Obertshausen alle drei Fahrspuren Richtung Köln gesperrt - der komplette Verkehr wird über den Standstreifen geleitet. Das teilte die Polizei mit. Der Fahrzeugbrand im Landkreis Offenbach sei aus einem Unfall resultiert: Am Mittwochnachmittag sei ein Auto einem anderen aufgefahren und habe dann Feuer gefangen.
Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des einen Autos und die beiden Insassen des anderen Wagens retteten sich hinter die Leitplanke und blieben unverletzt, wie es hieß.
Eines der Fahrzeuge sei weitgehend ausgebrannt, durch die enorme Flammenbildung sei auch der Asphalt beschädigt worden, hieß es. «Nach aktuellem Stand muss der Straßenbelag ausgebessert werden», so die Polizei. Dafür sei bereits eine Fachfirma beauftragt worden. Wie lange die Sperrung der drei Fahrstreifen noch andauere, war zunächst unklar. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehr als 30.000 Euro.
Seit dem Unfall komme es zu erheblichen Verzögerungen und einem kilometerlangen Stau. Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern, den Bereich weiträumig zu umfahren.