Unfälle

Fahrzeugbrand auf A3 - Nur Standstreifen befahrbar

Ein Unfall auf der A3 Richtung Köln beschädigt den Asphalt und sorgt für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei spricht von mehr als 30.000 Euro Schaden. Wann die Strecke wieder frei ist, bleibt unklar.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehr als 30.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehr als 30.000 Euro. (Symbolbild)

Obertshausen (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 3 sind nach einem Fahrzeugbrand bei Obertshausen alle drei Fahrspuren Richtung Köln gesperrt - der komplette Verkehr wird über den Standstreifen geleitet. Das teilte die Polizei mit. Der Fahrzeugbrand im Landkreis Offenbach sei aus einem Unfall resultiert: Am Mittwochnachmittag sei ein Auto einem anderen aufgefahren und habe dann Feuer gefangen. 

Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des einen Autos und die beiden Insassen des anderen Wagens retteten sich hinter die Leitplanke und blieben unverletzt, wie es hieß.

Eines der Fahrzeuge sei weitgehend ausgebrannt, durch die enorme Flammenbildung sei auch der Asphalt beschädigt worden, hieß es. «Nach aktuellem Stand muss der Straßenbelag ausgebessert werden», so die Polizei. Dafür sei bereits eine Fachfirma beauftragt worden. Wie lange die Sperrung der drei Fahrstreifen noch andauere, war zunächst unklar. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehr als 30.000 Euro.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Seit dem Unfall komme es zu erheblichen Verzögerungen und einem kilometerlangen Stau. Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Brand: A66 bei Neuhof in Richtung Frankfurt gesperrt
Verkehr

Nach Brand: A66 bei Neuhof in Richtung Frankfurt gesperrt

Nach einem Fahrzeugbrand im Tunnel wird die A66 bei Neuhof in Richtung Frankfurt heute für Reparaturarbeiten gesperrt. Wie lange Autofahrer mit Einschränkungen rechnen müssen.

18.05.2026

Zwei Unfälle in beide Richtungen auf der A3
Verkehr

Zwei Unfälle in beide Richtungen auf der A3

Ein Lkw prallt gegen die Mittelleitplanke und sorgt damit für einen Unfall auf der Gegenfahrbahn. Ein Reifen war offenbar der Auslöser für den Vorfall.

14.01.2025

Unfall mit zwei Fahrzeugen verursacht Stau auf A3
Verkehrsbehinderungen

Unfall mit zwei Fahrzeugen verursacht Stau auf A3

Zwei Fahrzeuge stoßen auf der Autobahn zusammen. Es kommt zu einem Stau. Verletzt wird niemand.

06.08.2024

Unfälle

Unfall dreier Sattelzüge Pause auf Standstreifen

15.12.2023

Mehrere Unfälle auf der A6 Richtung Mannheim
Polizeimeldung

Mehrere Unfälle auf der A6 Richtung Mannheim

Drei Unfälle, elf Fahrzeuge, sechs Verletzte, insgesamt ein hoher Sachschaden. Bei allen drei Auffahrunfällen wurde das Stauende zu spät gesehen.

28.08.2023