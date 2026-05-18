Nach Brand: A66 bei Neuhof in Richtung Frankfurt gesperrt

Neuhof (dpa/lhe) - Nach dem Fahrzeugbrand in einem Tunnel auf der A66 bei Neuhof (Landkreis Fulda) wird die Autobahn am heutigen Montag zeitweise gesperrt. Grund dafür ist die Reparatur der Fahrbahnschäden nach dem Feuer, wie die Niederlassung Nordwest der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die A66 soll demnach in Fahrtrichtung Frankfurt ab 8.30 Uhr bis voraussichtlich 14.30 Uhr voll gesperrt werden.

Die Umleitung erfolgt den Angaben zufolge ab der Anschlussstelle Neuhof-Nord über die Bedarfsumleitung U4 bis zur Anschlussstelle Neuhof-Süd. Rund 18 Quadratmeter Asphalt seien von dem Brand beschädigt worden und müssten kurzfristig instand gesetzt werden, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen, hieß es. Die Autobahn GmbH bitte um Verständnis für die Einschränkungen.

Auto fing aus ungeklärter Ursache Feuer

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Bei dem Feuer in dem Tunnel waren zwei Menschen leicht verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte das Auto am 10. Mai Feuer gefangen. Beide Tunnelröhren waren daraufhin gesperrt worden.