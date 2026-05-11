Zwei Verletzte nach Feuer in Tunnel auf A66
Auf der A66 fängt ein Auto in einem Tunnel Feuer. Die zwei Menschen im Auto können sich selbst in Sicherheit bringen, erleiden aber leichte Verletzungen.
Neuhof (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einem Tunnel auf der Autobahn 66 bei Neuhof (Landkreis Fulda) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache fing das Auto der beiden am Sonntagnachmittag Feuer, wie die Polizei mitteilte. Sie konnten das Auto demnach selbstständig verlassen.
Beide Tunnelröhren wurden daraufhin gesperrt und die Menschen aus den Fahrzeugen, die sich in den beiden Röhren des Autobahntunnels befanden, wurden über die Notausgänge ins Freie geleitet und vorsorglich medizinisch untersucht. Insgesamt befanden sich zu dem Zeitpunkt etwa 30 Autos sowie ein Reisebus mit rund 30 Fahrgästen in dem Tunnel.
Beide Tunnelröhren konnten am Abend wieder freigegeben werden, wie es hieß. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.