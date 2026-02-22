Unfall

Auto fängt nach Überschlag auf der A6 Feuer

Ein Auto brennt auf der Autobahn 6. Zuvor habe es sich überschlagen - mit drei Menschen an Bord.

Drei Menschen befanden sich in dem Unfallwagen. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Drei Menschen befanden sich in dem Unfallwagen. (Symbolbild)

Wolpertshausen (dpa) - Ein Auto hat auf der Autobahn 6 Feuer gefangen - zuvor hatte sich der Wagen überschlagen. In dem Fahrzeug befanden sich drei Menschen, von denen einer schwerer verletzt wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Ob die anderen beiden verletzt wurden, ist bislang nicht klar. Die Unfallaufnahme auf der A6 bei Wolpertshausen (Landkreis Schwäbisch Hall) laufe noch. Auch die Unfallursache ist derzeit nicht bekannt.

