Brennendes Auto legt A66-Tunnel lahm – Dutzende evakuiert
Mitten im Autobahntunnel bei Fulda fängt ein Auto plötzlich Feuer. Nicht nur dessen zwei Insassen müssen sich schnell in Sicherheit bringen.
Neuhof (dpa/lhe) - Wegen eines brennenden Autos mussten Dutzende Menschen aus einem Autobahntunnel auf der A66 evakuiert werden. Das Feuer im Tunnel bei Neuhof im Landkreis Fulda war am Nachmittag gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Beide Tunnelröhren wurden daraufhin demnach gesperrt und eine Evakuierung eingeleitet. Über die Notausgänge seien rund 90 Menschen nach draußen geleitet worden, darunter auch 30 Reisende an Bord eines Reisebusses.
Auch Rettungshubschrauber im Einsatz
Zwei Menschen, die sich aus dem brennenden Fahrzeug gerettet hatten, wurden den Angaben zufolge leicht verletzt und kamen mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser. Unter den weiteren Evakuierten habe es keine Verletzten gegeben. Neben zahlreichen Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.
Die Südröhre in Richtung Frankfurt, in der das Auto gebrannt hatte, ist seit kurz vor 20 Uhr wieder vollständig befahrbar, wie am Abend mitgeteilt wurde. Die nicht betroffene Nordröhre in Richtung A7 war demnach bereits eine Stunde zuvor wieder freigegeben worden.