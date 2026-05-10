Brennendes Auto legt A66-Tunnel lahm – Dutzende evakuiert

Neuhof (dpa/lhe) - Wegen eines brennenden Autos mussten Dutzende Menschen aus einem Autobahntunnel auf der A66 evakuiert werden. Das Feuer im Tunnel bei Neuhof im Landkreis Fulda war am Nachmittag gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Beide Tunnelröhren wurden daraufhin demnach gesperrt und eine Evakuierung eingeleitet. Über die Notausgänge seien rund 90 Menschen nach draußen geleitet worden, darunter auch 30 Reisende an Bord eines Reisebusses.

Auch Rettungshubschrauber im Einsatz

Zwei Menschen, die sich aus dem brennenden Fahrzeug gerettet hatten, wurden den Angaben zufolge leicht verletzt und kamen mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser. Unter den weiteren Evakuierten habe es keine Verletzten gegeben. Neben zahlreichen Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

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