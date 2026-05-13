A66-Tunnel wird nach Brand am Montag gesperrt

Neuhof (dpa/lhe) - Nach dem Fahrzeugbrand in einem Tunnel auf der Autobahn 66 bei Neuhof (Landkreis Fulda) wird die Strecke am kommenden Montag zeitweise voll gesperrt. Grund dafür ist die Reparatur der Fahrbahnschäden nach dem Feuer, wie die Niederlassung Nordwest der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die A66 soll demnach in Fahrtrichtung Frankfurt ab 8.30 Uhr bis voraussichtlich 14.30 Uhr voll gesperrt werden.

Die Umleitung erfolgt den Angaben zufolge ab der Anschlussstelle Neuhof-Nord über die Bedarfsumleitung U4 bis zur Anschlussstelle Neuhof-Süd. Rund 18 Quadratmeter Asphalt seien durch den Brand beschädigt worden und müssten kurzfristig instand gesetzt werden, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen, hieß es. Aktuell gelte dort in Fahrtrichtung Frankfurt aufgrund des Schadens Tempo 40. Die Autobahn GmbH bittet um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen.

Bei dem Feuer in dem Tunnel waren zwei Menschen leicht verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte das Auto der beiden am Sonntagnachmittag Feuer gefangen. Beide Tunnelröhren waren daraufhin gesperrt worden.

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