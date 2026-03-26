Fahrzeugbrand auf A61 - eine Spur gesperrt

Speyer (dpa) - Wegen eines brennenden Autos ist eine Spur der Autobahn 61 bei Speyer in Richtung Norden gesperrt worden. Ein Mann war am frühen Morgen mit seinem Wagen auf einen Lastwagen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall geriet das Auto in Brand. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Laut Polizei stand der Lastwagen direkt in der Einfahrt zu einem Rastplatz.