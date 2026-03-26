Verkehr

Fahrzeugbrand auf A61 - eine Spur gesperrt

Nach einem Brand eines Fahrzeugs muss die Autobahn gereinigt werden. Eine Spur wird gesperrt.

Wegen Reinigungsarbeiten ist die rechte Spur auf der A61 noch gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Wegen Reinigungsarbeiten ist die rechte Spur auf der A61 noch gesperrt. (Symbolbild)

Speyer (dpa) - Wegen eines brennenden Autos ist eine Spur der Autobahn 61 bei Speyer in Richtung Norden gesperrt worden. Ein Mann war am frühen Morgen mit seinem Wagen auf einen Lastwagen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall geriet das Auto in Brand. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Laut Polizei stand der Lastwagen direkt in der Einfahrt zu einem Rastplatz.

Am frühen Morgen noch reinigten Einsatzkräfte die Fahrbahn, wie ein Sprecher sagte. Die linke Spur sei bereits sauber und wieder befahrbar. Wann auch die rechte Fahrbahn freigegeben wird, konnte er nicht sagen.

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