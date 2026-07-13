Professor soll betrogen haben

Falsche Abrechnungen? Staatsanwaltschaft prüft Fall an Uni

Ein Professor der Uni Tübingen steht im Verdacht, Auslagen falsch abgerechnet zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Universität hat Anzeige erstattet. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Universität hat Anzeige erstattet. (Symbolfoto)

Tübingen (dpa/lsw) - Wegen des Verdachts auf Betrug und Urkundenfälschung ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Professor der Universität Tübingen. «Durch den Beschuldigten sollen gegenüber der Universitätsverwaltung Auslagen abgerechnet worden sein, die tatsächlich aber nicht angefallen sein sollen», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Tübingen.

Was soll passiert sein?

An der Universität seien falsche Abrechnungen im Zusammenhang mit Exkursionen aufgefallen, teilte ein Uni-Sprecher mit. «Die Universität hat daraufhin Anzeige gegen eine Person erstattet, die an der Universität beschäftigt ist.» Aus Sicht der Universität liegen in mehreren Fällen falsche Abrechnungen vor, wie es hieß.

Die Entschädigungen liefen. Zum jetzigen Zeitpunkt seien an mehr als 80 Personen Rückzahlungen vorgenommen worden, insgesamt gehe es dabei um eine fünfstellige Summe, sagte der Sprecher. Die genaue Anzahl werde sich aus den weiterlaufenden Überprüfungen ergeben. «Die Universität steht im engen und regelmäßigen Austausch mit den zuständigen Behörden und in erforderlicher Weise mit Studierenden, die betroffen sein könnten», hieß es.

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