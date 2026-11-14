Trickdiebstahl in Singen

Falsche Antiquitätenkäufer stehlen 91-Jährigem Goldbarren

Ein über 90 Jahre alter Mann reagiert auf eine Anzeige für den Ankauf von Antiquitäten. Erst nach dem Besuch der vermeintlichen Käufer bemerkt er, was fehlt.

Mit ihrer Masche erbeuteten Betrüger Gold im Wert von rund 23.500 Euro. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mit ihrer Masche erbeuteten Betrüger Gold im Wert von rund 23.500 Euro. (Symbolbild)

Singen (dpa/lsw) - Zwei Männer haben sich in Singen (Landkreis Konstanz) als Antiquitätenkäufer ausgegeben und einem 91-Jährigen zwei Goldbarren gestohlen. Die Beute hatte einen Wert von rund 23.500 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Der Senior hatte den Angaben zufolge auf eine Anzeige für den Ankauf von Antiquitäten reagiert. Daraufhin kamen die beiden Männer am Freitag zu ihm und begutachteten die bereitgelegten Gegenstände. Erst nachdem sie wieder gegangen waren, bemerkte der 91-Jährige, dass die beiden Goldbarren fehlten.

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