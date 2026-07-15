Betrüger täuschen Gutgläubige

Falsche Polizisten erbeuten Münzen im Millionenwert

Ein Anruf soll eine Frau vor Einbrechern warnen. Kurz darauf steht ein angeblicher Polizist vor ihrer Tür. Sein Besuch hat bittere Folgen.

Ein falscher Polizeibeamter soll Gold- und Silbermünzen im Wert von mehr als einer Million Euro abgeholt haben. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Ein falscher Polizeibeamter soll Gold- und Silbermünzen im Wert von mehr als einer Million Euro abgeholt haben. (Symbolbild)

Ostelsheim (dpa/lsw) - Falsche Polizeibeamte haben eine Frau in Ostelsheim (Landkreis Calw) um Gold- und Silbermünzen im Wert von mehr als einer Million Euro betrogen. Eine Person habe sich am Montag am Telefon als Polizeibeamter ausgegeben und der Frau erzählt, in ihrer Nähe habe es Einbrüche gegeben, teilte die Polizei mit. Ihre Wertgegenstände seien deshalb in Gefahr und müssten geschützt werden. 

Später erschien ein angeblicher Polizist bei der Frau und nahm zahlreiche Münzen in einer Tasche entgegen. Die Frau bemerkte den Betrug noch am selben Tag und verständigte die Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand kennt die Polizei nur den Abholer. Grundsätzlich würden solche Betrugsfälle häufig von Banden organisiert, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben zur Geschädigten gab es aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schockanrufer erbeuten Schmuck und Münzen
Betrug

Schockanrufer erbeuten Schmuck und Münzen

Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus, sie stehlen einer Seniorin in Kassel Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

27.02.2026

Zehntausende Euro wert - Betrüger nehmen Seniorin Münzen ab
Schockanruf

Zehntausende Euro wert - Betrüger nehmen Seniorin Münzen ab

Betrüger geben sich gegenüber einer Seniorin in Langenargen als Polizisten aus - die ihnen unter Druck wertvolle Gold- und Sammlermünzen aushändigt. Wie der Betrug auffiel.

11.12.2025

150.000 Euro verloren – Betrüger täuschen Seniorenehepaar
Kriminalität

150.000 Euro verloren – Betrüger täuschen Seniorenehepaar

Erst kleine, vermeintliche Gewinne, dann hohe Verluste: Betrüger bringen ein Ehepaar um 150.000 Euro. Es ist nicht der einzige Fall in der Region.

01.10.2025

Betrüger bringen Witwe um Zehntausende Euro
Kriminalität

Betrüger bringen Witwe um Zehntausende Euro

Eine Witwe bekommt einen Anruf: Ihr inzwischen gestorbener Ehemann habe mehrere Tausend Euro Schulden gehabt und sie solle diese begleichen. Eine Bankmitarbeiterin wird misstrauisch.

26.08.2025

Anruf von falschen Polizisten: Betrüger festgenommen
Rotenburg

Anruf von falschen Polizisten: Betrüger festgenommen

Eine Frau hebt Geld von ihrem Konto ab, um es den angeblichen Polizisten zu geben. Doch ein Familienmitglied bemerkt den Betrug und informiert die echte Polizei.

27.06.2025