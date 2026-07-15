Falsche Polizisten erbeuten Münzen im Millionenwert
Ein Anruf soll eine Frau vor Einbrechern warnen. Kurz darauf steht ein angeblicher Polizist vor ihrer Tür. Sein Besuch hat bittere Folgen.
Ostelsheim (dpa/lsw) - Falsche Polizeibeamte haben eine Frau in Ostelsheim (Landkreis Calw) um Gold- und Silbermünzen im Wert von mehr als einer Million Euro betrogen. Eine Person habe sich am Montag am Telefon als Polizeibeamter ausgegeben und der Frau erzählt, in ihrer Nähe habe es Einbrüche gegeben, teilte die Polizei mit. Ihre Wertgegenstände seien deshalb in Gefahr und müssten geschützt werden.
Später erschien ein angeblicher Polizist bei der Frau und nahm zahlreiche Münzen in einer Tasche entgegen. Die Frau bemerkte den Betrug noch am selben Tag und verständigte die Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand kennt die Polizei nur den Abholer. Grundsätzlich würden solche Betrugsfälle häufig von Banden organisiert, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben zur Geschädigten gab es aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.