Falsche Polizisten verprügeln Männer mit Golfschlägern

Limburg (dpa/lhe) - Eine Gruppe falscher Polizisten hat in Limburg vier Männer angegriffen und teils schwer verletzt. Die vier Männer trafen sich in der Nacht auf einem Sportplatz im Stadtteil Linter, als sie von mindestens sieben Vermummten überfallen und brutal attackiert wurden, wie die Polizei mitteilte. Die Angreifer stiegen dort aus zwei dunklen SUVs und einem weiteren Wagen aus - bewaffnet mit Golfschlägern und Reizgas, wie es hieß. Sie gaben sich als Kriminalpolizisten aus und zwangen die Männer dazu, sich auf den Boden zu legen. Daraufhin schlugen sie mit den Golfschlägern auf sie ein und versprühten Reizgas.

Die vier Männer zwischen 28 und 34 Jahren wurden dabei teils schwer verletzt. Die Täter fuhren nach dem Angriff davon. Als die Polizei eintraf, war den Angaben zufolge niemand mehr vor Ort. Mehrere Zeugen hatten den Angriff beobachtet und die Beamten alarmiert. Am Tatort fanden sie unter anderem einen abgebrochenen Golfschläger. Anschließend wurden drei der Opfer in einem anderen Stadtteil der Rettungsleitstelle gemeldet und in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach den Tätern. Die Kriminalpolizei ermittelt insbesondere zu den Hintergründen der Tat und bittet um mögliche Zeugenhinweise.