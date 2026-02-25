Falsche Verdächtigung im Netz löst Polizei-Einsatz aus

Sigmaringen (dpa/lsw) - Eine in den sozialen Medien verbreitete Falschmeldung hat in Sigmaringen für erhebliche Unruhe gesorgt. Bei der Polizei war gemeldet worden, der Fahrer eines schwarzen Kombis habe in einem Sigmaringer Wohngebiet Kinder angesprochen und in sein Fahrzeug locken wollen. Während die Beamten den Hinweis überprüften, verbreiteten Unbekannte diverse Fotos des Mannes und seines Wagens samt Kennzeichen in den sozialen Netzwerken. Zahlreiche Menschen meldeten sich daraufhin beim Polizeirevier.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann lediglich eine Adresse für einen privaten Kauf gesucht hatte. Da er die Hausnummer nicht finden konnte, sprach er demnach eine Frau mit Kind in der Nähe eines Spielplatzes an, die ihm den Weg zeigte. Hinweise darauf, dass er Kinder angesprochen oder angelockt habe, hätten sich nicht bestätigt.