Falscher Alarm führt zu Großeinsatz am Offenbacher Rathaus
Blaulicht am Offenbacher Rathaus: Ein missbräuchlich genutzter Feuermelder in der Tiefgarage bringt Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.
Offenbach (dpa/lhe) - Großeinsatz in Offenbach nach falschem Alarm: Ein Aufgebot von Polizei und Feuerwehr ist am Morgen zum dortigen Rathaus ausgerückt. Hintergrund sei die «offensichtlich missbräuchliche Nutzung eines Feuermelders» in der Tiefgarage des Gebäudes gewesen, teilte die Polizei Südosthessen mit. «Jemand hatte dort zuvor dem Anschein nach das Schutzglas eingeschlagen, den Knopf gedrückt und damit die Bandmeldeanlage ausgelöst.»
Da anfangs noch unklar gewesen sei, ob es sich nicht vielleicht um einen Einbruch gehandelt habe, sei das Objekt auch vorsorglich abgesucht worden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei nach den Hintergründen der Tat. Zeuginnen oder Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden.